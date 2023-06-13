Дети попали в аварию на мотоцикле в ЕАО Фото: УГИБДД по ЕАО
Авария с тремя детьми произошла на дороге, соединяющей села Пузино и Озерное в Октябрьском районе ЕАО. 14-летний подросток находился за рулем мотоцикла «Ролиз», а на пассажирском месте сидели две девочки шести и 17 лет.
- Мопед занесло на левом повороте, он съехал в кювет. Байк опрокинулся, из-за чего все трое получили травмы, - рассказали в полиции ЕАО.
Ранее травмы в аварии с мопедом получили двое подростков из Хабаровска. Девушка и ее друг пострадали, когда байк перевернулся на улице 1220 километр. Ответственность за ДТП ляжет на плечи родителей девочки-водителя.
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