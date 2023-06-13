Хабаровские школьники представят край на интеллектуальном конкурсе Фото: региональное отделение общества «Знание»
В Хабаровске завершился региональный этап конкурса «Лига знаний: школы и колледжи». За победу боролись 15 команд. Лучшими стали эрудиты из хабаровской школы №85, лицея инновационных технологий и комсомольской школы №32. Хабаровский край стал третьим в стране регионом по численности участников турнира, собрав 12 664 учащихся.
- Участие в конкурсе «Лига знаний» позволяет школьникам развиваться вместе с друзьями, в команде представлять свой родной край и учебное заведение на всероссийском уровне, - рассказала замминистра образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова.
Победители отправятся на всероссийский этап конкурса, который пройдет в Москве. 10 лучших команд со всей страны получат ценные призы: гаджеты и денежные премии на собственное развитие.
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