Хабаровск готовится к отопительному сезону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске продолжается подготовка к новому отопительному сезону. На магистральных сетях уже отремонтировали почти 800 метров труб, что в шесть раз больше, чем за тот же период 2022 года.

- «Тепловые сети» привели в порядок 1,1 километра трубопровода, «Горэлектросеть» - 11,8 километра воздушных линий и 3,6 километра кабельных, «Водоканал» проверил 3,8 километра сетей, - сказал глава управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Игорь Муравьев.

Работы продолжаются на Ким Ю Чена. Подрядчик уже открыл половину дороги между улицами Дикопольцева и Московской. На выходных здесь установили новые бордюры, подготовили основание под новый асфальт.

- Приступили к ремонту участка от Дикопольцева до Нагишкина. Там фактически произведен монтаж двух третей трубопровода, а третья часть уже закрыта лотками. Работы по улицам и пересечениям Дикопольцева и Московской проходят без вскрытия дороги, - добавил Игорь Муравьев.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил минимизировать разрушение дорог там, где это возможно.

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