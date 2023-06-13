Лучших выпускников определят в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Школьники Хабаровска сдают ЕГЭ, по результатам которых определят лучших выпускников 2023 года. Ученики уже сдали экзамены по географии, литературе, химии, русскому языку, математике, истории, физике, обществознанию, биологии и письменному иностранному языку. Впереди у них ЕГЭ по устному иностранному языку (16-17 июня) и информатике (19-20 июня).

- Итоги основного периода сдачи ЕГЭ станут известны 5 июля. Тогда же будут названы имена лучших выпускников 2023 года, - рассказали в администрации Хабаровска.

Накануне стали известны результаты экзамена по литературе. Максимально возможные 100 баллов набрали четыре человека. Это выпускники школ №№ 85 и 30, лицея «Вектор» и гимназии №3. Самыми популярными для сдачи ЕГЭ в 2023-м стали обществознание, информатика и история.

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