Погибла на месте: страшная авария унесла жизнь женщины на Колыме

Женщина погибла в аварии в Магаданской области Фото: УГИБДД по Магаданской области

«Тойота-Королла» разбилась на колымской трассе вечером 12 июня. В результате аварии один человек погиб и двое тяжело пострадали. Полиция устанавливает обстоятельства жуткой трагедии.

ДТП произошло на 1468 километре колымской трассы. 37-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машина на высокой скорости съехала в кювет и перевернулась.

Иномарка съехала в кювет и перевернулась Фото: УГИБДД по Магаданской области

- В аварии погибла 42-летняя пассажирка. Она скончалась до приезда бригады медиков. Еще двое, водитель и 40-летний пассажир, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

Двух мужчин увезли на карете скорой помощи в больницу Фото: УГИБДД по Магаданской области

Почему водитель потерял управление и как произошла авария - предстоит разобраться сотрудникам полиции.

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