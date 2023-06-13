Дождь пройдет в Хабаровске 14 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солнечная погода в Хабаровске 14 июня продержится недолго. Ближе к обеду небо затянет черными тучами. Синоптики не исключают осадки. По прогнозам, дождь будет коротким, но сильным. Выходя в среду из дома, лучше захватить с собой зонт на случай непогоды.

Вместе с дождем в городе поднимется юго-западный ветер. Его скорость будет достигать восьми метров в секунду, а сила порывов иногда будет доходить до 13 метров. Ночью столбик термометра покажет +13…+15 градусов. Днем, несмотря на пасмурную погоду, температура поднимется до +23…+25 градусов.

Небольшие дожди пройдут во всех районах края. Местами на севере и в центральной части региона ожидаются ливни. Кроме того, на побережье Охотского моря ветер усилится до 20 метров в секунду.

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