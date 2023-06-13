Фестиваль «Блогеры России» прошел в Хабаровске Фото: комитет по делам молодежи Правительства края

В 2023 году Хабаровск впервые стал одним из пяти городов, где проводится ежегодный фестиваль «Блогеры России». Жители краевой столицы смогли побывать на концерте молодежных артистов Карины Кросс и Егора Шипа. Также на сцене выступили местные кавер-группы Can’t Stop и «Вишневый коктейль». В рамках фестиваля состоялся флешмоб «Воздушная красота». Участникам раздали ленты белого, синего и красного цветов, которые потом закрепили на специальной конструкции. На создание инсталляции ушло больше 40 погонных километров лент.

- На фестивале собралось огромное количество гостей. Участие топовых блогеров способствует привлечению молодежи к празднованию Дня национального единения и провозглашения суверенитета России. Арт-инсталляция в виде флага очень понравилась всем гостям. «Воздушная красота» стала уникальной особенностью праздника и символом проявления патриотизма и любви к стране, - рассказали в комитете по делам молодежи Хабаровского края.

Кроме концерта для гостей организовали активные зоны для развлечений. Посетителям раздавали подарки и угощали сладостями.

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