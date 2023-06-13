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НовостиПроисшествия13 июня 2023 5:08

За взятки на 10 миллионов рублей оштрафовали транспортную компанию из Хабаровска

Деньги ее сотрудник брал два года
Василина ВАСИЛЬЕВА
За взятки на 10 миллионов рублей оштрафовали транспортную компанию из Хабаровска

За взятки на 10 миллионов рублей оштрафовали транспортную компанию из Хабаровска

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске мировой суд вынес приговор транспортной компании и ее сотруднику за взятки. Предприятие оштрафовали на 10 миллионов рублей по административному делу.

- В 2017-2019 годах директор торговой компании передал взятки на общую сумму 12 миллионов рублей заместителю начальника железнодорожной станции Хабаровск-2 по грузовой и коммерческой работе за первоочередную разгрузку, уборку вагонов и подачу их на используемые организацией подъездные пути, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Приговор вынес Центральный суд Хабаровска, мировой судья с ним согласился. Однако представителям компании решение не понравилось. Адвокат общества составил кассационную жалобу. Ее девятый кассационный суд оставил без удовлетворения, а приговор остался тем же.

Директора торговой компании и замначальника станции тоже осудили за дачу и получение взятки в крупном размере.

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