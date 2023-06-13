За взятки на 10 миллионов рублей оштрафовали транспортную компанию из Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске мировой суд вынес приговор транспортной компании и ее сотруднику за взятки. Предприятие оштрафовали на 10 миллионов рублей по административному делу.

- В 2017-2019 годах директор торговой компании передал взятки на общую сумму 12 миллионов рублей заместителю начальника железнодорожной станции Хабаровск-2 по грузовой и коммерческой работе за первоочередную разгрузку, уборку вагонов и подачу их на используемые организацией подъездные пути, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Приговор вынес Центральный суд Хабаровска, мировой судья с ним согласился. Однако представителям компании решение не понравилось. Адвокат общества составил кассационную жалобу. Ее девятый кассационный суд оставил без удовлетворения, а приговор остался тем же.

Директора торговой компании и замначальника станции тоже осудили за дачу и получение взятки в крупном размере.

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