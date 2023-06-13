Торговля обеспечивает 14 процентов ВРП Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края под руководством губернатора региона 13 июня прошло заседание. Повесткой дня стало развитие торговли и усиление контроля над качеством продукции.

По информации исполняющего обязанности министра промышленности Дмитрия Тенетко, в этой отрасли занято больше 66 тысяч человек, и ей в экономике края отводится особая роль. Она обеспечивает 14 процентов валового регионального продукта. В прошлом году оборот впервые достиг 430 миллиардов рублей.

Губернатор края заявил, что доступность торговли должна быть в каждом населенном пункте, ведь люди ходят в магазины каждый день. В этом году в регионе развернули отдельную госпрограмму по развитию потребительского рынка. Поддерживается наличие запасов социально значимых продуктов, сдерживаются цены и рост надбавок. Партнерские соглашения с властями заключили 750 торговых точек.

- Уже сейчас мы заканчиваем строить логистический комплекс оператора электронной торговли «Озон» на площадке индустриального парка «Авангард». С руководством компании мы встретимся на Петербургском международном экономическом форуме. Готовим предложения по земельным участкам для еще одного логистического центра группы компаний Х5 (бренд «Пятерочка»). Это приоритетный проект, обладающий высокой социальной значимостью. Чем больше у нас будет логистических центров и магазинов, тем качественней будет продукция, и ниже цены, - сказал Михаил Дегтярев.

Также поддерживают местных производителей. Это и проекты «Выбираю Хабаровское», «Выбирай свое», и субсидированная доставка продуктов на север. На это заложено 25 миллионов рублей - в полтора раза больше, чем в прошлом году.

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