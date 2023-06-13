Сквер молодоженов появился в Хабаровском крае Фото: администрация Ванинского района

Новая достопримечательность появилась в Хабаровском крае. В поселке Ванино в парке Победы открыли «Сквер молодоженов». Это прогулочная зона, которую украшает большое кованое сердце. Молодые супруги будут повязывать на нем памятные ленты, символизирующие крепкие узы брака. Первыми ленты повязали новобрачные Василий и Елена Климовы.

Красную ленту в честь открытия сквера перерезали глава Ванино Игорь Дмитриев, настоятель храма Воскресения Христова иерей Вячеслав Фицнер и супруги Реутт Аркадий Евгеньевич и Надежда Константиновна. Семья в браке уже 56 лет. Это люди, неразрывно связанные с историей района, а также победители Всероссийского конкурса «Семья года».

Глава Ванинского района Сергей Нагорняк выразил уверенность, что «Сквер молодоженов» станет для всех символом уважения, любви и согласия.

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