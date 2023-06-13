Попасть на лечение «Экзокистью» могут жители Хабаровского края

Как попасть на лечение «Экзокистью», рассказали власти Хабаровского края Фото: минздрав Хабаровского края

Неделю назад в краевой больнице имени Сергеева появился уникальный тренажер - «Экзокисть». Он управляется силой мысли и помогает реабилитироваться при травмах и инсультах, когда человек перестает двигать руками. Стоимость аппарата - 10 миллионов рублей.

Теперь жители региона интересуются, как можно попасть на лечение этим тренажером. Вопрос хабаровчане задали зампреду правительства по социальным вопросам Евгению Никонову.

- Попасть на лечение в первую краевую больницу можно только по направлению вашего лечащего врача, - сказал зампред.

Алгоритм действий состоит из четырех пунктов. Сначала стоит записаться к врачу на прием, он примет решение о необходимости такого лечения. Затем доктор выдает направление, и пациент едет на телемедицинскую консультацию в краевую больницу имени Сергеева. После консультации врачебный консилиум подтверждает необходимость лечения с помощью тренажера. После подтверждения можно ехать на реабилитацию.

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