Выплаты на первенцев получили больше 1300 семей Хабаровского края

Выплаты на первенцев получили больше 1 300 семей Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В этом году в Хабаровском крае выплату на первого ребенка получили 1300 семей. На это власти направили 56 миллионов рублей. Пособие предоставляется с 2019 года по нацпроекту «Демография».

- Для поддержки молодых семей при рождении первенца выплачивается единовременное пособие в двукратном размере величины прожиточного минимума для детей. Право на его получение имеют женщины, родившие первого ребенка, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории Хабаровского края. В 2023 году его размер составляет 42 240 рублей, - рассказали в министерстве социальной защиты региона.

Оформить выплату нужно в течение года после рождения малыша. Заявление можно подать через «Госуслуги», МФЦ или центр соцзащиты.

Есть и другие меры поддержки. Это и ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до трех лет, маткапитал на второго ребенка. Предусмотрены меры поддержки семьям, страдающим бесплодием. Например, они могут по полису ОМС пройти процедуру ЭКО.

Всего в этом году на помощь семьям предусмотрено около трех миллиардов рублей.

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