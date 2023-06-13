Три жилых дома снесут на улицах Запарина и Фрунзе в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска опубликовала проект постановления о комплексном развитии территории в Кировском районе. Участок в границах Фрунзе - Амурского бульвара - Запарина планируют застроить многоэтажными домами в течение 10 лет.

Выбранному подрядчику предстоит застроить две территории общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Ему нужно будет ввести в эксплуатацию не меньше 12 тысяч квадратных метров жилья и больше 800 квадратных метров нежилых помещений. Кроме того, план застройки должен включать минимум тысячу квадратных метров закрытых подземных паркингов.

Застройщик должен будет расселить жильцов двух аварийных бараков на Запарина, 109 и 109 А. Также сносу подлежит частный жилой дом на Фрунзе, 88 А. На двух участках, определенных под комплексную застройку, будет проведена реконструкция электро- и теплосети, канализации.

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