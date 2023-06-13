Рыбака и сборщика дикоросов ищет МЧС в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае МЧС ищет двоих пропавших на природе людей. Вторые сутки в Солнечном районе идут поиски в лесу. Там пропал 55-летний мужчина, который 10 июня отправился собирать папоротник. Специалистам сообщили о происшествии на следующий день.

На место выехали пять человек на автомобиле высокой проходимости. Они обследовали 17 квадратных километров местности, но поиски результатов пока не дали.

- До наступления темноты они осмотрели небольшой участок леса, чтобы установить, в каком месте мужчина зашел в него и куда мог направиться дальше. С рассветом поиски были продолжены, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также с 7 июня в Николаевском районе ищут пропавшего рыбака, который исчез с двумя приятелями. На лодках, вертолетах и пешком спасатели обследовали около 1 330 квадратов территории и 115 километров берега. Тела двоих мужчин нашли в катере, третьего продолжают искать.

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