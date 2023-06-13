Первый прямой рейс вылетел в Сочи из Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый самолет в летнем сезоне этого года вылетел из Хабаровска в Сочи. На побережье Черного моря 10 июня отправились 332 пассажира.

По расписанию рейсы выполняются по четвергам и субботам. В четверг вылет из краевой столицы запланирован на 6:25, прибытие в Сочи в 8:50. В субботу вылет в 12:50, посадка в 15:20. Перелет занимает девять часов, время указано местное. Пассажиров перевозят суда Airbus A330-200.

- В рамках полетной программы iFly Airlines из Хабаровска в Сочи можно купить субсидированные билеты для пассажиров до 23 лет, мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, а также для инвалидов I группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства I, II групп и для многодетных семей, - рассказали в аэропорту Хабаровска.

Льготный билет стоит от 7,5 тысячи рублей в одну сторону. Купить их можно как в аэропорту, так и в центре города по улице Карла Маркса, 66 (вход со стороны улицы Дикопольцева).

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