Благотворительный концерт в помощь Тане Марычевой пройдет в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Городском доме культуры Хабаровска 16 июня состоится концерт «Ритмы планеты». Мероприятие благотворительное, деньги с продажи билетов пойдут на лечение Тани Марычевой, которая пять лет борется с острым миелобластным лейкозом.
Начало концерта в 18 часов. Зрителям обещают настоящую сказку и погружение в искусство хореографии.
- В программе: танцевальные номера детской студии танцев PRIMAE, шоу иллюзиониста Александра Флегонтова, выступление скрипачки, вокалистки из квартета «Мятный Джаз» Марии Рихтер, а также концертного хореографического ансамбля «Дальняя Русь», фолк-фьюжн проекта «Красные бусы» и другие номера от лучших творческих коллективов города, - говорится в анонсе мероприятия.
Таня родилась 2 августа 2014 года. В конце 2018 года медсестра в детском саду заметила, что у нее немного увеличен глаз. После анализов и походов по врачам девочке поставили страшный диагноз. Теперь ей нужно 7,54 миллиона рублей на лечение в медицинском центре имени Хаимa Шиба в Израиле.
Купить билеты можно по ссылке.
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