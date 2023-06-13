Благотворительный концерт в помощь Тане Марычевой пройдет в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Городском доме культуры Хабаровска 16 июня состоится концерт «Ритмы планеты». Мероприятие благотворительное, деньги с продажи билетов пойдут на лечение Тани Марычевой, которая пять лет борется с острым миелобластным лейкозом.

Начало концерта в 18 часов. Зрителям обещают настоящую сказку и погружение в искусство хореографии.

- В программе: танцевальные номера детской студии танцев PRIMAE, шоу иллюзиониста Александра Флегонтова, выступление скрипачки, вокалистки из квартета «Мятный Джаз» Марии Рихтер, а также концертного хореографического ансамбля «Дальняя Русь», фолк-фьюжн проекта «Красные бусы» и другие номера от лучших творческих коллективов города, - говорится в анонсе мероприятия.

Таня родилась 2 августа 2014 года. В конце 2018 года медсестра в детском саду заметила, что у нее немного увеличен глаз. После анализов и походов по врачам девочке поставили страшный диагноз. Теперь ей нужно 7,54 миллиона рублей на лечение в медицинском центре имени Хаимa Шиба в Израиле.

Купить билеты можно по ссылке.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.