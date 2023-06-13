Варенье из одуванчиков для мобилизованных приготовили особенные школьники из Магадана Фото: Сергей Носов

Ученики областного центра образования №1 вместе с педагогами отправились собирать одуванчики. Но не для того, чтобы плести венки, а чтобы сварить варенье.

- Дети с особенностями развития вместе с наставниками сварили для наших защитников варенье из магаданских одуванчиков. Ребята сами собирали растения, под контролем старших готовили, разливали угощение по баночкам и в каждую положили веточку лиственницы для запаха, - рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Ребята уверены, что так бойцы в короткие минуты будут вспоминать о доме. Глава региона поблагодарил учеников и педагогов за поддержку магаданских военных.

Напомним, 16 июня в 18 часов в Хабаровске пройдет благотворительный концерт в поддержку Тани Марычевой. Уже пять лет девочка борется со страшным диагнозом. На лечение ей нужно больше семи миллионов рублей.

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