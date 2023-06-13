Больше 100 литров контрафактного алкоголя уничтожили в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ванинском районе нашли контрафактный алкоголь. Больше 100 литров приставы передали на уничтожение.
- В отделении судебных приставов по Ванинскому району на исполнении находилось исполнительное производство о конфискации и передаче на уничтожение свыше 100 литров спиртосодержащей продукции, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
230 бутылок с алкоголем полицейские нашли в местном магазине. Предприниматель продавал его без лицензии. Против хозяина торговой точки составили административный протокол.
Дело рассмотрел суд и обязал забрать у нерадивого бизнесмена спиртное, а после - уничтожить его.
На место выехали приставы. Они изъяли алкоголь и передали его на уничтожение в соответствующую организацию.
Ранее в магазинах Хабаровского края искали сидр, убивший больше 30 человек. Роспотребнадзор держит ситуацию под собственным контролем.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru