Женщину осудили за обвинение возлюбленного в избиении в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Еврейской автономной области поругалась с возлюбленным и решила отомстить ему, запугав. Женщина обратилась в полицию и рассказала слезную историю: благоверный ее сильно избил. Только уголовное дело завели не против мужчины, а против самой «пострадавшей».

- Сотрудники полиции сразу же вскрыли ее обман. Смидовичским районным судом гражданка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложный донос», - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд приговорил ее к штрафу. Дело передали приставам. Те арестовали ее счета, и женщина решила не затягивать процесс. Она сразу оплатила 40 тысяч рублей долга.

Ранее приставы Хабаровского края передали на уничтожение больше 100 литров контрафактного алкоголя. Больше 200 бутылок нашли в магазине Ванинского района.

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