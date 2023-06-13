«Уворачивался от помехи»: хабаровчанин на скорости влетел в ограждение

Мужчина влетел в ограждение в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска
Жесткая авария произошла в Хабаровске 13 июня. В районе дома №82а/1 по улице Павла Морозова мужчина на иномарке влетел в дорожное ограждение. Личность водителя и марку автомобиля установить не удалось.
- Водитель создал помеху для движения транспортному средству Toyota Prado, в результате чего водитель транспортного средства Toyota Prado допустил выезды за пределы проезжей части с наездом на дорожное ограждение, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.
К счастью, во время аварии, кроме автомобиля, никто не пострадал. Машину же сильно смяло от удара. На месте работает полиция. Инспекторы выясняют подробности ДТП и пытаются установить виновника.
Напомним, страшная авария произошла в Магаданской области. Вечером 12 июня на трассе разбилась иномарка. На месте погибла женщина.
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