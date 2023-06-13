Кражу из аптеки предотвратила Росгвардия в Биробиджане Фото: Росгвардия ЕАО

В ночь на 13 июня в Биробиджане сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Житель города пытался ограбить аптеку.

- Во время патрулирования улиц города Биробиджана, наряд группы задержания заметил гражданина, который раздвинул роль-ставни и пытался разбить камнем окно в аптеке, - рассказали в Росгвардии ЕАО.

Мужчину 40 лет задержали, о нем тут же сообщили в дежурную часть вневедомственной охраны. Во время проверки выяснилось, что он был пьян. Зачем биробиджанцу понадобилось воровать лекарства, неясно.

Неудавшегося вора отвезли в отдел полиции. Дальше с ним будут разбираться оперативники.

Ранее полиция Хабаровска раскрыла кражу из кассы комиссионного магазина. Выручку, которую продавцы торговой точки делали весь день, вытащил неизвестный мужчина. Одна из сотрудниц обратилась в полицию.

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