Кражу из аптеки предотвратила Росгвардия в Биробиджане Фото: Росгвардия ЕАО
В ночь на 13 июня в Биробиджане сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Житель города пытался ограбить аптеку.
- Во время патрулирования улиц города Биробиджана, наряд группы задержания заметил гражданина, который раздвинул роль-ставни и пытался разбить камнем окно в аптеке, - рассказали в Росгвардии ЕАО.
Мужчину 40 лет задержали, о нем тут же сообщили в дежурную часть вневедомственной охраны. Во время проверки выяснилось, что он был пьян. Зачем биробиджанцу понадобилось воровать лекарства, неясно.
Неудавшегося вора отвезли в отдел полиции. Дальше с ним будут разбираться оперативники.
Ранее полиция Хабаровска раскрыла кражу из кассы комиссионного магазина. Выручку, которую продавцы торговой точки делали весь день, вытащил неизвестный мужчина. Одна из сотрудниц обратилась в полицию.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru