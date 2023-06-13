Пытался сбежать и разбился: больше 25 килограммов черной икры нашли у жителя Хабаровского края

Больше 25 килограммов черной икры нашли полицейские на месте ДТП в Хабаровском крае Фото: МВД России

Инспекторы Хабаровского края спокойно дежурили в селе Богродское, как заметили водителя, ведущего себя очень подозрительно. Они попробовали остановить мужчину, но тот пустился в бега. Далеко уехать не получилось: вскоре он не справился с управлением и попал в аварию. В автомобиле полиция нашла интересный груз.

- Рядом с машиной госавтоинспекторы обнаружили несколько десятков пластиковых контейнеров, наполненных икрой рыб семейства осетровых. Еще одна партия нелегального товара находилась на заднем сиденье, - рассказали в МВД России.

Всего полицейские насчитали 25,5 килограмма черной икры. Против мужчины завели уголовное дело. После оказалось, что у него нет прав. Полицейские составили еще несколько административных протоколов.

Хабаровчанин находится под подпиской о невыезде. Икру и автомобиль поместили на ответственное хранение.

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