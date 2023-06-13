Запрещенных насекомых нашли в древесине из Хабаровского края Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Специалисты Россельхознадзора проверили партию круглого леса из Солнечного района. В древесине они нашли карантинных насекомых.

Материалы были изготовлены из деревьев хвойных пород. Их планировалось отправить по России.

- Специалистами выявлен карантинный для территории страны вредный организм - личинки малого черного елового усача, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Личинки оказались жизнеспособными, то есть, они могли развиваться и вырасти во взрослых вредных особей и за пределами региона. Это запрещено требованиями фитосанитарной безопасности. Производители должны снижать риск их распространения.

Ранее в Хабаровском крае из магазина в Ванинском районе изъяли больше 100 литров контрафактного алкоголя. Предприниматель торговал спиртным без специального разрешения. У него обнаружили 230 бутылок с запрещенными напитками.

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