Акция «Сдай кровь – спаси жизнь» пройдет в Магадане Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Магадана предлагают сдать кровь и спасти чью-нибудь жизнь. Акцию, приуроченную ко Всемирному дню донора, запускают в областной столице.

Подарить кому-то шанс на спасение жители города смогут с 14 по 21 июня. В эти дни с 8:30 до 12:30 кровь можно будет сдать в областной станции переливания на улице Потапова, 2. Донору должно исполниться 18 лет, при себе нужно иметь паспорт.

- Цель акции – популяризация добровольного донорства крови среди молодежи Магаданской области, - сказали в правительстве Магаданской области.

В первый день акции всех желающих ждет тематическое открытие мероприятия. Волонтеры расскажут людям о правилах и порядке сдачи крови.

Каждый человек от 18 до 35 лет, сдавший кровь в эту неделю, получит сертификаты на бесплатное посещение бассейна, ледового дворца, кинотеатра, боулинга, фитнес-клуба и других мест. Все вопросы можно задать по телефону 8 (4132) 62-76-84.

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