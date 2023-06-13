Акция «Сдай кровь – спаси жизнь» пройдет в Магадане
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителям Магадана предлагают сдать кровь и спасти чью-нибудь жизнь. Акцию, приуроченную ко Всемирному дню донора, запускают в областной столице.
Подарить кому-то шанс на спасение жители города смогут с 14 по 21 июня. В эти дни с 8:30 до 12:30 кровь можно будет сдать в областной станции переливания на улице Потапова, 2. Донору должно исполниться 18 лет, при себе нужно иметь паспорт.
- Цель акции – популяризация добровольного донорства крови среди молодежи Магаданской области, - сказали в правительстве Магаданской области.
В первый день акции всех желающих ждет тематическое открытие мероприятия. Волонтеры расскажут людям о правилах и порядке сдачи крови.
Каждый человек от 18 до 35 лет, сдавший кровь в эту неделю, получит сертификаты на бесплатное посещение бассейна, ледового дворца, кинотеатра, боулинга, фитнес-клуба и других мест. Все вопросы можно задать по телефону 8 (4132) 62-76-84.
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