Ножом по коленям: жительницу Магадана осудят за превышение самообороны во время защиты от мужа

За превышение самообороны при защите от мужа осудят жительницу Магадана
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Магадана вынесла обвинение против 51-летней женщины. В прошлом году она пыталась защититься от побоев мужа, но в итоге сама стала фигуранткой уголовного дела. Ее будут судить за превышение самообороны.
- В ноябре 2022 года между сожителями произошел конфликт из-за продолжительного употребления мужчиной спиртных напитков, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
В тот злополучный вечер женщина занималась домашними делами на кухне, когда пришел пьяный муж и накинулся на нее с кулаками. Ножом, который был в руках, жена ударила его по коленям. У мужчины – тяжкий вред здоровью.
Дело направлено в суд. Там магаданке вынесут приговор.
Напомним, в ЕАО вынесли приговор женщине, которая пыталась оговорить своего сожителя. Она решила припугнуть его после ссоры и донесла на него в полицию.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru