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НовостиПроисшествия13 июня 2023 11:47

Ножом по коленям: жительницу Магадана осудят за превышение самообороны во время защиты от мужа

За превышение самообороны при защите от мужа осудят жительницу Магадана
Василина ВАСИЛЬЕВА
За превышение самообороны при защите от мужа осудят жительницу Магадана

За превышение самообороны при защите от мужа осудят жительницу Магадана

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Магадана вынесла обвинение против 51-летней женщины. В прошлом году она пыталась защититься от побоев мужа, но в итоге сама стала фигуранткой уголовного дела. Ее будут судить за превышение самообороны.

- В ноябре 2022 года между сожителями произошел конфликт из-за продолжительного употребления мужчиной спиртных напитков, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В тот злополучный вечер женщина занималась домашними делами на кухне, когда пришел пьяный муж и накинулся на нее с кулаками. Ножом, который был в руках, жена ударила его по коленям. У мужчины – тяжкий вред здоровью.

Дело направлено в суд. Там магаданке вынесут приговор.

Напомним, в ЕАО вынесли приговор женщине, которая пыталась оговорить своего сожителя. Она решила припугнуть его после ссоры и донесла на него в полицию.

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