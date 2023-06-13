Ножом по коленям: жительницу Магадана осудят за превышение самообороны во время защиты от мужа

За превышение самообороны при защите от мужа осудят жительницу Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Магадана вынесла обвинение против 51-летней женщины. В прошлом году она пыталась защититься от побоев мужа, но в итоге сама стала фигуранткой уголовного дела. Ее будут судить за превышение самообороны.

- В ноябре 2022 года между сожителями произошел конфликт из-за продолжительного употребления мужчиной спиртных напитков, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В тот злополучный вечер женщина занималась домашними делами на кухне, когда пришел пьяный муж и накинулся на нее с кулаками. Ножом, который был в руках, жена ударила его по коленям. У мужчины – тяжкий вред здоровью.

Дело направлено в суд. Там магаданке вынесут приговор.

Напомним, в ЕАО вынесли приговор женщине, которая пыталась оговорить своего сожителя. Она решила припугнуть его после ссоры и донесла на него в полицию.

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