Сотрудники полиции отправили паспорт женщине в Санкт-Петербург из Магаданской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Загранпаспорт 57-летней жительницы поселка Дукат отправился в целое путешествие. А все потому, что его хозяйке срочно пришлось сменить место жительства.

Женщина решила оформить загранпаспорт нового образца. Но по обстоятельствам ей срочно пришлось переехать в Санкт-Петербург. И когда документ был готов, она наслаждалась жизнью в культурной столице.

Практически сразу же специалисты позвонили в северную столицу и рассказали им всю ситуацию. Те вошли в положение, и совсем скоро экс-магаданка получила долгожданный документ в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге.

- Спасибо за оперативность, деликатность, профессионализм, доброе отношение и понимание всем сотрудникам миграционного пункта поселка Омсукчан и лично Элле Хадеевой. Все работники – специалисты с большой буквы! Загранпаспорт из поселка Омсукчан в Санкт-Петербург был перенаправлен и мною получен, - написала женщина.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.