Сотрудники полиции отправили паспорт женщине в Санкт-Петербург из Магаданской области
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Загранпаспорт 57-летней жительницы поселка Дукат отправился в целое путешествие. А все потому, что его хозяйке срочно пришлось сменить место жительства.
Женщина решила оформить загранпаспорт нового образца. Но по обстоятельствам ей срочно пришлось переехать в Санкт-Петербург. И когда документ был готов, она наслаждалась жизнью в культурной столице.
Практически сразу же специалисты позвонили в северную столицу и рассказали им всю ситуацию. Те вошли в положение, и совсем скоро экс-магаданка получила долгожданный документ в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге.
- Спасибо за оперативность, деликатность, профессионализм, доброе отношение и понимание всем сотрудникам миграционного пункта поселка Омсукчан и лично Элле Хадеевой. Все работники – специалисты с большой буквы! Загранпаспорт из поселка Омсукчан в Санкт-Петербург был перенаправлен и мною получен, - написала женщина.
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