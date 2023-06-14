Что случилось в Хабаровске в ночь на 14 июня

Спонсировавшего террористов мужчину задержали в Хабаровске Фото: Тимур ХАНОВ.

Сотрудники краевого УФСБ России задержали в Хабаровске пособника террористов. Мужчина родом из среднеазиатских республик проживал в Комсомольске и переводил деньги террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность на территории РФ запрещена). Средства шли на покупку оружия, боеприпасов и обмундирования.

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