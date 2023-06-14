Выборы мэра пройдут в Хабаровске 10 сентября Фото: Администрация Хабаровска

Депутаты гордумы определили дату выборов мэра Хабаровска в 2023 году. Они согласовали ее во время внеочередного заседания парламента.

- Мэр Хабаровска избирается на пятилетний срок. Прошлые выборы состоялись 9 сентября 2018 года. Это значит, что полномочия действующего мэра истекают в сентябре 2023 года, - сказала заместитель управляющего делами мэрии Ольга Примак-Татаринцева.

Депутаты единогласно определили дату выборов мэра Хабаровска в 2023 году. Единый день голосования выпадает на второе воскресенье сентября, поэтому в этом году он состоится 10 сентября.

Напомним, в соответствии с Избирательным кодексом Хабаровского края, решение о назначении выборов мэра города должно быть принято Хабаровской гордумой не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, то есть в период с 11 по 21 июня 2023 года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.