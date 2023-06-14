Логистические центры «Озон» и компании Х5 появятся в Хабаровском крае

Новые магазины «Пятерочка» и логистический комплекс «Озон» появятся в Хабаровском крае Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Хабаровском крае состоялось заседание правительства, на котором представители власти обсудили развитие торговли в регионе. Одной из главных тем стало создание крупных логистических и распределительных центров. Сейчас в крае подходит к концу строительство комплекса «Озон». Он будет располагаться на территории индустриального парка «Авангард». Его открытие запланировано к началу Восточного экономического форума - 2023.

Также в Хабаровском крае готовят предложения по земельным участкам для компаний Х5 (бренд «Пятерочка»). Выбранный участок послужит местом для создания большого логистического центра. Губернатор региона Михаил Дегтярев назвал этот проект приоритетным и поручил министерству имущества края поскорее решить вопрос.

Также на заседании обсудили поддержку местных производителей и обеспечение жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости.

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