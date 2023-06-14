Клуб церковного пения для мужчин появился в Хабаровске Фото: Хабаровская епархия

В Хабаровске открылся мужской клуб церковного пения. Вступить в него могут как люди с музыкальным образованием, так и без. Руководителем клуба стал регент хабаровского храма Сергей Полтараков, которому принадлежит идея его создания. У него 25-летний стаж работы в хоре.

- У меня цель – не только создать мужской хор, но дать начальные знания о музыке, вокале, сольфеджио, церковном уставе мужчинам, которые хотят участвовать в церковных песнопениях, чтобы они в будущем стали полноценными певчими, - сказал Сергей Полтараков.

Посещать занятия могут все, независимо от возраста и профессии. Уроки проходят каждую неделю. Консультации по вопросам вступления в клуб можно получить по телефону 8 (914) 39-27-047.

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