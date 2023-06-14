Почти 80 процентов заявок на ипотеку отклонили в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае с начала 2023 года 31 304 заемщика подали заявку на ипотечный кредит. Но получить одобрение получилось только у пятой части желающих обзавестись новым жильем. Банки одобрили только 21 процент заявок или 6,44 тысячи кредитов на 24,3 миллиарда рублей^

- дальневосточная ипотека – 1 475 кредитов на сумму 7,15 миллиарда рублей, в том числе врачам и учителям 303 кредита на 1,34 миллиарда;

- ипотека на новостройки под 8 процентов годовых – 313 займов на сумму 1,39 миллиарда рублей;

- семейная ипотека – 448 кредитов на сумму 2,13 миллиарда рублей;

- сельская ипотека – 11 кредитов на сумму 44 миллиона рублей;

- ипотека для IT – 9 кредитов на 67 миллионов рублей.

Больше трети ипотечных кредитов пришлись на льготные программы с господдержкой.

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