Воткнул вилку в грудь отцу: мужчина напал на родителя в Хабаровском районе

Мужчина ударил отца в грудь вилкой в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
26-летнего жителя села Корсаково-1 осудили за нападение на отца. Мужчина поссорился с родителем и во время конфликта ударил его в грудь транжирной вилкой с двумя зубцами.
- На напавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы. Он будет отбывать скор в колонии общего режима.
Ранее житель поселка Джонка 54 раза ударил ножом своего друга, защищавшего жену. Свидетелем кровавой расправы стал маленький сын погибшего.
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