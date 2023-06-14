Воткнул вилку в грудь отцу: мужчина напал на родителя в Хабаровском районе

Мужчина ударил отца в грудь вилкой в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

26-летнего жителя села Корсаково-1 осудили за нападение на отца. Мужчина поссорился с родителем и во время конфликта ударил его в грудь транжирной вилкой с двумя зубцами.

- На напавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы. Он будет отбывать скор в колонии общего режима.

Ранее житель поселка Джонка 54 раза ударил ножом своего друга, защищавшего жену. Свидетелем кровавой расправы стал маленький сын погибшего.

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