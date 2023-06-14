«Русские ярмарки» построят в Хабаровске и Комсомольске в 2024 году Фото: минпромторг Хабаровского края

В Хабаровском крае появятся «Русские ярмарки». Их построят уже в 2024 году. Основная особенность нового проекта – круглогодичная торговля. Ярмарки появятся в Хабаровске и Комсомольске. На них будет представлен широкий ассортимент товаров местных производителей. Кроме того, на базе ярмарок создадут площадки для проведения различных мероприятий.

- Соглашения о реализации проектов уже подписаны. Размер частных инвестиций составит более 650 миллионов рублей. В качестве краевой поддержки инвестору предоставят земельные участки в аренду без торгов. Проект позволит создать новые точки притяжения, дополнительные рабочие места, расширить каналы сбыта для региональных производителей товаров, организовать дополнительные общественные пространства, что привлечет туристов, – сказала глава управления торговли минпромторга Хабаровского края Алла Сорока.

«Русские ярмарки» будут стилизованы под древнерусскую крепость. В Хабаровске комплекс будет рассчитан на 500 торговых павильонов, в а Городе юности – на 320. На обеих площадках установят сцены, зоны для детей, обустроят место для катка.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.