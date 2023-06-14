Призывал убивать чиновников и евреев: мужчина из ЕАО заплатит за публикации в Сети

Мужчину осудили за призывы к экстремизму и терроризму в ЕАО Фото: Артем КИЛЬКИН

Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю ЕАО за призывы к терроризму и экстремизму. Мужчина публиковал в соцсетях сообщения, в которых публично склонял других к убийству государственных деятелей и представителей еврейской национальности.

- Суд признал мужчину виновным по статье «Публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», - рассказали в УФСБ России по ЕАО.

Теперь мужчина должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее в Хабаровске задержали жителя Комсомольска за финансирование запрещенной организации. Его обвиняют в содействии террористической деятельности. Если мужчину признают виновным, его могут пожизненно лишить свободы.

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