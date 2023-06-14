Попался с перегаром дважды за день: злостного нарушителя ПДД накажут в Магадане

Сотрудники ГИБДД дважды за один день задержали пьяного водителя в Магадане Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

9 июня 27-летний мужчина попался с перегаром сотрудникам ГИБДД за рулем «Субару-Форестер» возле Соборной площади. Проверка по базе показала, что раньше он уже был судим за вождение в пьяном виде. Правоохранители отстранили молодого человека от управления, а машину поместили на спецстоянку.

Магаданец не сделал для себя никаких выводов. Через несколько часов его, уже за рулем «Ниссан-Тиана», остановили возле жилого дома на Продольной улице. У него в крови снова нашли алкоголь.

- На мужчину завели уголовные дела по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

С мужчины взяли подписку о невыезде до оглашения приговора. Его могут отправить за решетку на срок до трех лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.