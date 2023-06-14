Правда вскрылась из-за ДТП: женщина перевозила «смерть» в муляже камня в Хабаровском крае

Случайная авария помогла задержать торговку наркотиками в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

30-летняя хабаровчанка ехала в город из Комсомольска, но по дороге попала в аварию. Машина вылетела с трассы на обочину и перевернулись. Очевидцы вызвали помощь к месту ДТП. Приехавшие сотрудники ГИБДД нашли водителя иномарки. Женщину достали из машины и передали медикам. Ее увезли в больницу, а полиция осталась на месте аварии, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Во время осмотра машины под водительским сиденьем правоохранители нашли подозрительный пакет с белым порошком. Рядом лежал предмет, похожий на камень. Он показался полиции подозрительным, поэтому было решено разбить его. Оказалось, что это муляж, внутри которого был спрятан еще один пакет с наркотиками. Общий вес изъятой запрещенки превысил 100 граммов. Кроме того, в сумке хабаровчанки нашли приспособления для употребления и фасовки веществ.

В найденном пакете были наркотики Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Когда пострадавшую привезли в больницу, она отказалась от госпитализации. Женщина вызвала такси до Хабаровска, где ее в тот же день задержала полиция.

- Подозреваемая рассказала, что нашла работу наркокурьера в Сети. Она должна была продавать вещества в Хабаровске. С куратором торговка общалась в мессенджере. Перед аварией она как раз забрала большую партию наркотиков в Комсомольске, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На женщину завели уголовное дело и взяли ее под стражу. Сейчас она ждет суда. За хранение, перевозку и торговлю наркотиками ее могут приговорить к лишению свободы на срок до 20 лет.

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