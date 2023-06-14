Штрафов почти на 400 тысяч рублей за парковку на газонах за неделю насобирали водители Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска напомнила водителям о запрете парковаться на газонах. За прошедшую неделю правила нарушили 247 раз, получив штрафы на 386 тысяч рублей. Большинство из них - 230 человек - собственники машин, оставившие авто на газонах. Их, как правило, ловят с помощью автоматических камер наблюдения.

- Не остаются равнодушными к подобным нарушениям и обычные жители города, которые обращаются в управление административно-технического контроля с жалобами. Так, по сообщениям горожан, поступившим в адрес администрации города, по фактам заезда автомобилей на газоны вынесено еще шесть постановлений, - рассказали в администрации Хабаровска.

Всех водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Между тем в Магадане полиция накажет злостного нарушителя ПДД. Мужчина попадался инспекторам ГИБДД пьяным дважды за день.

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