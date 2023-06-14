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НовостиОбщество14 июня 2023 4:41

Штрафов почти на 400 тысяч рублей за парковку на газонах за неделю насобирали водители Хабаровска

Им вынесли около 250 постановлений
Василина ВАСИЛЬЕВА
Штрафов почти на 400 тысяч рублей за парковку на газонах за неделю насобирали водители Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Штрафов почти на 400 тысяч рублей за парковку на газонах за неделю насобирали водители Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска напомнила водителям о запрете парковаться на газонах. За прошедшую неделю правила нарушили 247 раз, получив штрафы на 386 тысяч рублей. Большинство из них - 230 человек - собственники машин, оставившие авто на газонах. Их, как правило, ловят с помощью автоматических камер наблюдения.

- Не остаются равнодушными к подобным нарушениям и обычные жители города, которые обращаются в управление административно-технического контроля с жалобами. Так, по сообщениям горожан, поступившим в адрес администрации города, по фактам заезда автомобилей на газоны вынесено еще шесть постановлений, - рассказали в администрации Хабаровска.

Всех водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Между тем в Магадане полиция накажет злостного нарушителя ПДД. Мужчина попадался инспекторам ГИБДД пьяным дважды за день.

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