Жители Хабаровского края активно включились в программу благоустройства общественных территорий

Фото: предоставлено Хабаровским Региональным отделением «Единая Россия»

Важную для региона тему - благоустройство общественных и дворовых территорий в 2023 году в Хабаровском крае - обсудили участники видеоконференции, которая прошла накануне в краевом центре. Модератором совещания выступил Павел Симигин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности, депутат Государственной думы от Хабаровского края.

Напомним, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак объявил ранее о перезагрузке партийных проектов с целью их более качественной и усовершенствованной работы. «Жилье и городская среда», координатором которого на территории Хабаровского края является Павел Симигин, вошел в число приоритетных и перспективных проектов партии. Прошедшее совещание стало одним из этапов по его оптимизации. В рамках проекта для ДФО проводится свой вариант конкурса, в котором могут участвовать населенные пункты до 250 тысяч человек, в том числе городские и сельские поселения, не имеющие статус города, с численностью населения от пяти тысяч человек. Победителям конкурса для субъектов ДФО предусмотрены увеличенные размеры денежных премий.

В ходе совещания участники рассмотрели лучшие практики в рамках проекта, поделились позитивным опытом реализации программ благоустройства, получили обратную связь от представителей общественности, а также разработали предложения по вовлечению большего числа жителей в участие в программах благоустройства. О высоких показателях в рамках прошедшего голосования по благоустройству малых поселений в рамках конкурса по ДФО, которые продемонстрировал в текущем году Хабаровский край, а также о планах на этот год рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Евгений Колоколов.

- В этом году абсолютно все районы Хабаровского края подключили свои ресурсы - общественные, организационно-производственные, партийные. По итогам голосования за общественные территории наш край стал лидером на Дальнем Востоке. Некоторые районы продемонстрировали уникально высокие показатели, к примеру, процент проголосовавших в селе Ракитное превысил плановые показатели в семь раз. В 2023 году в план благоустройства вошли 87 общественных территорий. Общий бюджет составит не менее 370 миллионов рублей. Законтрактованы все федеральные средства, заключены муниципальные контракты. Ведутся работы на 68 общественных территорий края, на пяти из них работы уже завершены. Это Чегдомын, Новый Мир, село имени Полины Осипенко и две территории в селе Полетное. Нам нужно поблагодарить жителей за то, что они отдали голоса, за то, что поучаствовали. Впереди очень важные мероприятия федерального масштаба, поэтому нельзя растерять то, чего мы уже достигли. Это голосование не должно стать каким-то проходным этапом, мы должны идти дальше. Следующим этапом взаимодействия с населением станет уже контакт с жителями напрямую, - сказал Евгений Колоколов.

Проект по формированию комфортной городской среды контролируется губернатором и правительством Хабаровского края. С помощью краевого правительства удалось достичь высоких показателей - в голосовании приняли участие свыше 100 тысяч жителей края.

Учитывая, что в скором времени стартует второй этап конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО, уже сейчас началась активная подготовка - идет сбор и анализ заявок.

- В первом этапе победили четыре наших муниципальных образования: Советская Гавань, Амурск, Бикин и Тополевское сельское поселение. Заявки на участие во втором этапе нужно представить до 20 июня текущего года. Заявки очень объемные, и на сегодняшний день мы предполагаем, что в целом по Хабаровскому краю поступит 15 заявок на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей. Часть заявок уже подана, мы их просматриваем, анализируем и даем обратную связь муниципальным районам. Это действительно перспективные проекты, которые не просто украсят район, город, а создадут точку притяжения для жителей на долгие годы, - подытожил Евгений Колоколов.

Также участники дискуссии обсудили подготовку к всероссийскому онлайн-голосованию за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» концептуально является продолжением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализовывался в период 2017-2018 годов. Наработанный за два года опыт лег в основу федерального проекта, который стартовал в 2019 году.

Как отметил Павел Симигин, участие во всероссийском конкурсе, как и активное голосование жителей региона за выбор общественных территорий - важнейшие аспекты в развитии и улучшении партийного проекта «Жилье и городская среда», который является флагманом народной программы «Единой России», и ее исполнение находится под особым контролем.

- У нас сейчас идет оптимизация партийных проектов с целью их перехода на более качественный уровень. В части благоустройства сейчас работает несколько эффективных программ. Это и «Формирование комфортной городской среды», и «1000 дворов на Дальнем Востоке», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды и многие другие. Если мы хотим, чтобы эти значимые проекты работали и дальше, необходимо приложить к этому все возможные усилия. Одно из важных условий - обратная связь, то есть максимальная вовлеченность населения, участие, заинтересованность людей. Отдельно стоит отметить работу федерального правительства, особенно Юрия Петровича Трутнева. Это его заслуга, что такие средства идут на Дальний Восток, что они расходуются здесь по назначению, - рассказал Павел Симигин.

Достойным примером для подражания в этом плане стал Комсомольск-на-Амуре.

- В настоящее время в Комсомольске-на-Амуре прошло рейтинговое голосование, которое закончилось 31 мая. Из 26 территорий по итогу было определено пять, которые набрали наибольшее количество голосов - свыше 22 тысяч. Всего в рейтинговом голосовании приняли участие более 33 тысяч жителей города. Здесь стоит отметить огромную работу волонтеров. В следующем году Комсомольск-на-Амуре также продолжит свою активную работу, в том числе и с волонтерами, - отметила представитель администрации города в ходе видеоконференции.

Своим видением эффективной работы в этом направлении поделилась также председатель общественного совета министерства ЖКХ Хабаровского края, председатель ассоциации ТСЖ Хабаровска Анна Ардован.

- Для того чтобы был положительный результат, нужно работать индивидуально с каждым жителем. Есть общедомовые чаты, в подъездах есть стенды, где размещена информация. Только тогда люди откликаются и голосуют. Самое главное - вовремя информировать людей. Ведь раньше таких программ не было, и люди сначала вообще не понимали, для чего это нужно, не верили в результат. Сейчас же, когда уже год за годом благоустраивается общественное пространство, это все показывается, освещается, жители видят результат и голосуют больше и больше. Здесь нужно отдать должное нашему правительству, Юрию Петровичу Трутневу. Хочу передать огромную благодарность от жителей за работу этих программ, - сказала Анна Ардован.

Как отметила заместитель председателя общественного совета Комсомольска-на-Амуре, председатель ТОС и ТСЖ «Теплый ключ» Марина Казанцева, активную вовлеченность в благоустройство территорий и развитие проекта сегодня показывает и территориальное общественное самоуправление.

- У нас ТОСы в этом году как никогда проявили большую активность как раз в процессе голосования, их нужно тоже отметить. Волонтеры - молодцы, их армия растет, но ТОСы тоже не остаются в стороне. Кроме того, ТОСы - это не только собственники помещения, это жители всех возрастов, начиная с 16 лет. Поэтому здесь идет вовлечение в голосование всех категорий граждан, - поделилась своим мнением Марина Казанцева.

В завершение встречи Павел Симигин поблагодарил собравшихся за работу и высказал пожелание - активнее включаться в обсуждение районам.