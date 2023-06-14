Экстренное предупреждение из-за пожаров объявили в трех районах Магаданской области Фото: архив минсельхоза Хабаровского края

С 14 по 16 июня в некоторых районах Колымы объявили экстренное предупреждение из-за пожарной обстановки. Сообщение касается Ягоднинского, Среднеканского и Северо-Эвенского округов. Специалисты отмечают, что в этих районах сохраняется высокий риск возникновения ЧС.

- 14-16 июня в Среднеканском, местами в Ягоднинском, в континентальной части Северо-Эвенского муниципального округа сохраняется высокая пожарная опасность - четвертый класс (комплексный показатель пожарной опасности - более четырех тысяч градусов), - рассказали в пресс-службе пожарно-спасательного центра Магаданской области.

В эти дни жителей районов просят не выходить и не выезжать в местные леса. Чтобы точно быть в курсе событий, рекомендуется следить за сообщениями о развитии пожарной обстановки в СМИ.

При чрезвычайных ситуациях нужно звонить в единую службу спасения по номеру 112.

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