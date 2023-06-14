Дату выборов мэра Хабаровска определили депутаты городской думы

Мэр города избирается сроком на пять лет Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В ходе внеочередного заседания Хабаровской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о назначении выборов мэра города Хабаровска.

Перед началом рассмотрения повестки слово взял депутат городской думы Константин Головко, вернувшийся из зоны СВО, где участвовал в качестве добровольца.

- На передовой линии, несмотря на национальную принадлежность, вероисповедание и политические предпочтения, военнослужащие плечом к плечу защищают нашу отчизну. Хочу поблагодарить общественные организации, которые помогают участникам СВО выполнять свои воинские обязанности. Гуманитарная помощь, которая приходит от краевого правительства, администрации Хабаровска и просто хабаровчан, очень важна. Большая благодарность работникам школ и детских садов, так как письма от детей дают понять солдату, что он защищает и кого, - обратился Константин Головко.

К словам коллеги присоединился председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

- Депутаты Хабаровской городской думы оказывают реальную помощь участникам СВО. Кто-то помогает в госпиталях, кто-то оказывает материальную помощь, закупая оборудование. Спасибо всем, кто выполняет свой гражданский и воинский долг по зову сердца, а не по приказу, - обратился со словами благодарности председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

Затем депутаты перешли непосредственно к рассмотрению вопросов повестки. Согласно законодательству, мэр города избирается на муниципальных выборах сроком на пять лет. Так как предыдущие выборы состоялись в сентябре 2018 года, полномочия нынешнего градоначальника истекают в сентябре 2023 года.

Как сообщила в докладе заместитель управляющего делами администрации Хабаровска Ольга Примак-Татаринцева, единым днем голосования в 2023 году является второе воскресенье сентября. В 2023 году этот день выпадает на 10 сентября. А решение о назначении выборов мэра города должно быть принято депутатами Хабаровской городской думы не ранее, чем за 80 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования - в период с 11 по 21 июня 2023 года.

Таким образом, депутаты поддержали решение о назначении выборов мэра на 10 сентября 2023 года.