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НовостиОбщество14 июня 2023 5:20

Дату выборов мэра Хабаровска определили депутаты городской думы

Новый глава города будет выбран 10 сентября
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Мэр города избирается сроком на пять лет

Мэр города избирается сроком на пять лет

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В ходе внеочередного заседания Хабаровской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о назначении выборов мэра города Хабаровска.

Перед началом рассмотрения повестки слово взял депутат городской думы Константин Головко, вернувшийся из зоны СВО, где участвовал в качестве добровольца.

- На передовой линии, несмотря на национальную принадлежность, вероисповедание и политические предпочтения, военнослужащие плечом к плечу защищают нашу отчизну. Хочу поблагодарить общественные организации, которые помогают участникам СВО выполнять свои воинские обязанности. Гуманитарная помощь, которая приходит от краевого правительства, администрации Хабаровска и просто хабаровчан, очень важна. Большая благодарность работникам школ и детских садов, так как письма от детей дают понять солдату, что он защищает и кого, - обратился Константин Головко.

К словам коллеги присоединился председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

- Депутаты Хабаровской городской думы оказывают реальную помощь участникам СВО. Кто-то помогает в госпиталях, кто-то оказывает материальную помощь, закупая оборудование. Спасибо всем, кто выполняет свой гражданский и воинский долг по зову сердца, а не по приказу, - обратился со словами благодарности председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

Затем депутаты перешли непосредственно к рассмотрению вопросов повестки. Согласно законодательству, мэр города избирается на муниципальных выборах сроком на пять лет. Так как предыдущие выборы состоялись в сентябре 2018 года, полномочия нынешнего градоначальника истекают в сентябре 2023 года.

Как сообщила в докладе заместитель управляющего делами администрации Хабаровска Ольга Примак-Татаринцева, единым днем голосования в 2023 году является второе воскресенье сентября. В 2023 году этот день выпадает на 10 сентября. А решение о назначении выборов мэра города должно быть принято депутатами Хабаровской городской думы не ранее, чем за 80 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования - в период с 11 по 21 июня 2023 года.

Таким образом, депутаты поддержали решение о назначении выборов мэра на 10 сентября 2023 года.