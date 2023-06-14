Водитель иномарки попал в больницу после аварии в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД Комсомольска

Вторник 13 июня запомнится 30-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре поездкой в больницу. Около 11:25 мужчина попал в аварию на своем автомобиле Mazda CX-7. В него на улице Ленина врезалась Toyota Hilux Surf.

- 64-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hilux Surf и двигаясь по улице Ленина со стороны улицы Шиханова в сторону улицы Чапаева, в районе дома №60 по улице Ленина при перестроении в правый ряд не уступил дорогу Mazda CX-7, водитель которой двигался в прямом попутном направлении справа, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

В итоге от удара Mazda CX-7 отлетела на бордюр и перевернулась. Водитель получил травмы, его доставили в больницу. О состоянии мужчины ничего не сообщается.

Ранее в Нанайском районе Хабаровского края благодаря ДТП удалось поймать перевозчицу синтетических наркотиков.

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