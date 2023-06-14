В Хабаровске грудного ребенка эвакуировали из горящего дома ночью 14 июня Фото: архив МЧС

В ночь на 14 июня спасатели Хабаровска два раза выезжали тушить пожары. К счастью, в огне никто не погиб и не пострадал, но из горящих зданий пришлось эвакуировать 32 человека.

Информация о первом происшествии поступила 13 июня в 22:15. На балконе восьмого этажа по улице Островского, 8 случилось возгорание.

- В сопровождении огнеборцев свои квартиры покинули 25 человек, в их числе были пятеро детей, включая грудного ребенка. Справиться с огнем пожарным удалось достаточно быстро. В 23:01 пламя было локализовано, после проливки в 0:19 - полностью ликвидировано. В результате пострадали балконы двух соседних квартир и домашние вещи в прилегающих комнатах. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Всего к реагированию на происшествие привлекалось четыре единицы техники и 14 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Второй пожар возник около 00:40 по адресу ДОС, 56. На кухне квартиры на восьмом этаже загорелась мебель, в квартире вспыхнули вещи. Три человека вышли сами, четверых пришлось эвакуировать. Локализовать пожар удалось через 28 минут, а в 01:32 - потушить полностью. Площадь, охваченная огнем, составила 15 квадратных метров. На место выезжали 11 человек на трех автомобилях.

Причины пожаров выяснят сотрудники Госпожарнадзора после осмотра мест возгорания и опроса очевидцев.

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