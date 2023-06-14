Полетели головы: мэр Хабаровска уволил своего зама из-за некомпетентности

Сергей Кравчук уволил главу департамента архитектуры и строительства Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отстранил от должности своего заместителя, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергея Васильевича Сергейчука. Градоначальник принял такое решение после объезда города.
- К нему накопилось много вопросов по реализации городских проектов. По Тургеневской лестнице также были нарекания, в том числе и со стороны жителей Хабаровска. Тем не менее объект мы сдадим вовремя. Тургеневская лестница станет настоящим украшением города, - сказал Сергей Кравчук.
Ранее глава города говорил, что основной объем работ по Тургеневской лестнице будет выполнен в 2023 году. Она станет настоящим артобъектом, еще одной достопримечательностью Хабаровска.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru