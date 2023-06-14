Штраф в 150 тысяч рублей заплатил китаец за взятку полицейскому в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

Приставы Хабаровска взыскали 150 тысяч рублей штрафа с жителя Китая. Он стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки. Иностранец пытался заплатить полицейскому 20 тысяч рублей.

- Взятку сотруднику полиции гражданин дал за непринятие административных мер к иностранцу за нарушение им миграционного законодательства РФ, а также за незаконные действия по оказанию помощи в оформлении визы, позволяющей находиться на территории РФ, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Полицейский рассказал об этом начальнику, тот – сотрудникам ФСБ. Нарушителя поймали прямо во время преступления.

Суд вынес мужчине приговор, ему назначили крупный штраф. Приставы временно ограничили ему выезд из России, и тогда иностранец быстро погасил долг.

Ранее в ЕАО осудили женщину за донос на возлюбленного. Она сообщила полиции, что он якобы избил ее.

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