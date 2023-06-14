Влажность повысится в Хабаровске 15 июня Фото: Елена БЯНКИНА

Изменчивой будет погода в Хабаровске 15 июня. Большую часть времени она будет радовать жителей города теплом и солнцем. Осадки ожидаются ночью, но уже к утру распогодится и небо очистится от дождевых туч. Солнечная погода продержится до вечера, а после небо снова затянет серыми облаками.

Из-за дождей, которые донимали хабаровчан последнее время, повысится влажность воздуха. Температура днем поднимется до +25, а ночью будет держаться в пределах +11…+13 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 метров в секунду.

Пока в Хабаровске будет преобладать солнечная погода, в других районах края 15 июня ожидаются ливни. Среднесуточная температура в четверг упадет на 2-3 градуса.

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