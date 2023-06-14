Суд вынес приговор виновнику смертельной аварии в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

В Еврейской автономной области суд поставил точку в деле о смертельном ДТП, которое произошло на трассе летом прошлого года. Виновника аварии признали виновным за нарушении ПДД в пьяном виде, да еще и без прав, повлекшее по неосторожности гибель двух человек.

Страшная авария произошла в ночь на 1 августа прошлого года. Прилично выпив, мужчина сел за руль Toyota Caldina. С двумя пассажирами он отправился из Облучья в Биробиджан.

- Двигаясь по второстепенной автомобильной дороге на территории Облученского района, он не предпринял должных мер к остановке транспортного средства и допустил столкновение с грузовым тягачом, движущимся по главной федеральной автодороге, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

В итоге сам водитель серьезных травм не получил, а его пассажиры – 19-летняя девушка и 39-летний мужчина – погибли.

В суде водитель вину признал не полностью: сказал, что не помнит те события из-за количества алкоголя в его организме. Но доказательств против него оказалось достаточно. Суд вынес вердикт: 8,5 лет в колонии общего режима.

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