Прямые рейсы в Филиппины могут запустить из Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Росавиации прошла встреча замглавы Федерального агентства воздушного транспорта Владимира Потешкина и посла Республики Филиппины в РФ Игоря Байлена. Они обсудили перспективы развития сотрудничества в области авиации между странами.

- Коллеги из посольства показали туристический потенциал провинции Себу. Высказали заинтересованность в начале полетов в данный регион российских перевозчиков из городов Приморского края, а также Владивостока и Хабаровска, - рассказали в пресс-службе Росавиации.

По словам главы ведомства, у российских авиакомпаний уже есть опыт полетов в Филиппины. Несмотря на это, будут созданы и дополнительные возможности, чтобы пассажиры снова могли отправиться на отдых в Манилу и Себу с Дальнего Востока и из столицы страны на самолете. Этот вопрос стороны продолжат обсуждать позже.

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