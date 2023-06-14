Покататься на коньках в июне могут жители Хабаровска Фото: Мария ЛЕНЦ

Любители зимних видов спорта из Хабаровска смогут заняться ими летом. В краевой столице снова открыли большой каток в «Платинум Арене». Тренировочное поле будет работать 15, 17 и 18 июня с 17 до 18 часов.

Об этом сообщает министерство спорта Хабаровского края. Специалисты уточняют: попасть на лед можно со стороны магазина атрибутики AmurShop. Правда, прокат коньков на этот период работать не будет - на холодную площадку нужно приходить со своей спортивной обувью.

Но уже известна стоимость посещения катка. Взрослый билет стоит 250 рублей, детский - 200 рублей. Их можно приобрести в кассах «Платинум Арены». Задать все вопросы можно по телефону 8 (4212) 24-00-30.

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