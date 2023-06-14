Стенд Хабаровского края размещен на площадке Петербургского международного экономического форума

Зоны стенда знакомят гостей с промышленными и строительными успехами края. Фото: https://t.me/Degtyarev_Info

Экспозиция, представленная делегацией Хабаровского края на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, разделена на несколько зон, каждая из которых демонстрирует достижения и большие перспективы региона.

В зоне «Багги» представлены образцы тактических вездеходов высокой проходимости. Гости смогут увидеть, как единица техники справляется с разными дорожными покрытиями.

Зона «Инвестпроекты» представляет собой инсталляцию, объединившую проекты по строительству стратегически важных объектов на территории края. В их числе: морской порт «Эльга», Тихоокеанский металлургический комбинат, межвузовский кампус и Тихоокеанская железная дорога.

Зона «Драгоценные металлы» рассказывает о природных богатствах края.

- Мы добываем пять ключевых полезных ископаемых: золото, платину, серебро, медь и олово. Хабаровский край является лидером по добыче олова и сегодня входит в пятерку регионов по объемам добычи золота в России, - пояснил губернатор Михаил Дегтярев.

В зоне VR можно ознакомиться с концепцией многофункционального комплекса фронтовой авиации пятого поколения экспортной модификации Су-57, окунувшись в виртуальную реальность. Кроме того, гастрономические изыски края гостям представят в зоне «Икра lounge».

Форум пройдет с 14 по 17 июня.