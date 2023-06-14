Пять детских школ искусств отремонтируют в Хабаровском крае в 2023 году Фото: минкульт Хабаровского края

В Хабаровском крае в 2023 году по нацпроекту «Культура» отремонтируют пять детских школ искусств. Работы пройдут в Верхнебуреинском, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах. На обновление учреждений уйдет 96 миллионов рублей, порядка 80 из которых выделил федеральный бюджет.

До конца лета работы закончатся в школе села Краснореченское и поселка Новый Ургал. Сейчас там меняют окна, полы и крыши. До конца года обновление закончится в учреждении села Булава. В апреле сдали школу в Чегдомыне, а совсем недавно свои двери открыла ДШИ и Березовом - там заменили окна.

Кроме того, оборудование обновят в Бикинском, Ванинском, Вяземском и Николаевском районах. На их оснащение выделено 16 миллионов рублей. На эти деньги уже купили музыкальные инструменты, мольберты, интерактивные панели и учебники.

- Путь в мир большого творчества начинается с детства. Наш край богат талантами, и наша задача - создать условия для их развития. Среди наших воспитанников лауреаты и победители всероссийских конкурсов и фестивалей, участники региональных выставок и концертов, - рассказал министр культуры региона Юрий Ермошкин.

Кстати, недавно ученица Ванинской школы искусств Виталина Горбунова получила Гран-при IX Фестиваля-конкурса «Новые имена Хабаровского края» и отправилась на творческую одноименную смену в Суздаль.

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